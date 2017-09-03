КНДР предположительно провела шестое ядерное испытание - СМИ

Сейсмологи зафиксировали в Северной Корее землетрясение, очаг которого находился на поверхности земли. Они квалифицировали толчки как взрыв

Сейсмологи зафиксировали на территории КНДР землетрясение, очаг которого находился на поверхности земли. Они уже квалифицировали толчки как взрыв, а власти Южной Кореи расценили случившееся как очередные ядерные испытания в КНДР. Об этом сообщает Би-би-си.

О землетрясении на территории КНДР сообщили Геологическая служба США, а также китайские и южнокорейские сейсмологи. Они расходятся в оценке мощности землетрясения, однако сходятся в том, что оно могло иметь искусственный характер.

Сейсмические службы всех трех стран отмечают, что очаг землетрясения находился на глубине ноль километров, то есть на поверхности, чего при природных землетрясениях не бывает. В связи с этим случившееся квалифицировано как взрыв.

Южнокорейское агентство Ренхап сообщает, что администрация президента страны квалифицировала случившееся как очередное, уже шестое по счету испытание ядерного оружия в КНДР.

Агентство также отмечает, что землетрясение произошло в уезде Кильджу, в котором находится ядерный полигон Пунгери. Все предыдущие ядерные испытания КНДР проводила именно там. Пхеньян эти сообщения пока не прокомментировал.

29 августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над северной Японией.

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