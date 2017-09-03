Япония: Толчки в КНДР были в 5 раз сильнее предыдущих испытаний

Япония выразила Северной Корее жесткий протест в связи с возможным шестым ядерным испытанием, и инициирует созвать экстренное заседание Совбеза ООН

Землетрясение, вызванное предполагаемым ядерным испытанием в Северной Корее, был по меньшей мере в пять-шесть раз сильнее, чем в последний раз, когда Пхеньян взорвал атомную бомбу год назад. Об этом сообщает AFP в Twitter со ссылкой на Японское метеорологическое агентство.

Предыдущий ядерный взрыв в Северной Корее оценивается экспертами примерно в 10 килотонн.

Япония направила Северной Корее "жесткий протест" в связи с возможным проведением шестого ядерного испытания. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает российское издание РБК со ссылкой на Nikkei Asian Review.

"Если Северная Корея действительно провела ядерное испытание, это совершенно неприемлемо, и мы должны подать жесткий протест против этой акции", - сказал Абэ. Также он поручил министерствам и ведомствам собирать и анализировать информацию о последствиях землетрясения. Кроме того, японский премьер-министр приказал поддерживать тесный контакт с США и Китаем в связи с возможным ядерным испытанием КНДР.

Также министр иностранных дел Японии Таро Коно после заседания Совета Национальной безопасности страны призвал США и Южную Корею созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ранее сегодня Государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что страна разработала водородную бомбу

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