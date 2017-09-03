КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы

Согласно заявлению Пхеньяна, речь идет о разработке водородной бомбы, которую можно будет доставить при помощи имеющихся в КНДР баллистических ракет

Власти Северной Кореи 3 сентября официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно заявлению Пхеньяна, речь идет о разработке водородной бомбы, которую можно будет доставить при помощи имеющихся в КНДР баллистических ракет.

Незадолго до этого Япония подтвердила, что Северная Корея провела новый этап ядерных испытаний.

"Японское правительство подтверждает, что Северная Корея осуществила ядерное испытание после изучения информации метеорологических агентств и других данных", - заявил министр иностранных дел страны Таро Коно.

Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, в этот раз была в пять-шесть раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда КНДР в последний раз проводила ядерные испытания.

В связи с этим Япония выразила официальный протест через свое посольство в Пхеньяне. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна "абсолютно неприемлемыми".

Сегодня сообщалось, что КНДР предположительно провела шестое ядерное испытание.

Накануне Государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что страна разработала водородную бомбу.

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