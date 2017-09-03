Минюст США не имеет доказательств прослушки Трампа Обамой
03.09.2017 10:44
В Министерстве юстиции США сообщили, что нет подтверждений заявлениям Трампа о том, что Обама прослушивал его телефоны
Дональд Трамп, Барак Обама (фото - EPA)
Министерство юстиции США не располагает доказательствами того, что Барак Обама прослушивал телефоны Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в прошлом году. Об этом сообщает CNN.
"Ни у ФБР, ни у департамента Министерства юстиции по нацбезопасности нет никаких записей, указывающих на прослушку", - пишет издание.
В марте этого года Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона во время избирательной кампании. Президент США потребовал провести расследование.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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