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Минюст США не имеет доказательств прослушки Трампа Обамой

03.09.2017 10:44
В Министерстве юстиции США сообщили, что нет подтверждений заявлениям Трампа о том, что Обама прослушивал его телефоны
Минюст США не имеет доказательств прослушки Трампа Обамой
Дональд Трамп, Барак Обама (фото - EPA)

Министерство юстиции США не располагает доказательствами того, что Барак Обама прослушивал телефоны Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в прошлом году. Об этом сообщает CNN.

"Ни у ФБР, ни у департамента Министерства юстиции по нацбезопасности нет никаких записей, указывающих на прослушку", - пишет издание.

В марте этого года Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона во время избирательной кампании. Президент США потребовал провести расследование.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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