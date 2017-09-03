Минюст США не имеет доказательств прослушки Трампа Обамой

В Министерстве юстиции США сообщили, что нет подтверждений заявлениям Трампа о том, что Обама прослушивал его телефоны

Министерство юстиции США не располагает доказательствами того, что Барак Обама прослушивал телефоны Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в прошлом году. Об этом сообщает CNN.

"Ни у ФБР, ни у департамента Министерства юстиции по нацбезопасности нет никаких записей, указывающих на прослушку", - пишет издание.

В марте этого года Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона во время избирательной кампании. Президент США потребовал провести расследование.