В Грузии стартовали военные учения НАТО

Целью учений является достижение готовности к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО

Многонациональные военные учения Североатлантического альянса Agile Spirit 2017 стартуют в воскресенье, 3 сентября, в Грузии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии.

В частности, в грузинский порт Поти уже прибыли американские танки Abrams 1 и бронетранспортеры LAV, которые железнодорожным сообщением должны доставить на военный полигон.

Целью учений является достижение готовности к участию в совместных операциях в составе сил быстрого реагирования НАТО. В программе также примут участие военные из Украины, Болгарии, Латвии, Румынии и Армении. Учения будут продолжаться до 11 сентября.

В начале августа в Грузии прошли масштабные военные учения Noble Partner ("Достойный партнер"). Кроме пяти стран - членов НАТО, в них приняли участие партнеры Североатлантического союза - Украина, Грузия и Армения.

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