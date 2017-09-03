Военные Южной Кореи и США обсудят военные меры против КНДР

Южная Корея решительно осудила последнее ядерное испытание Северной Кореи в воскресенье, пообещав добиться новых и самых мощных санкций Совбеза США

Южная Корея решительно осудила последнее ядерное испытание Северной Кореи в воскресенье, пообещав добиться новых и самых мощных санкций Совета Безопасности США, чтобы полностью изолировать коммунистическое государство. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

"Президент Мун Чжэ Ин заявил, что страна никогда не позволит Северной Корее продолжать продвигать свои ядерные и ракетные технологии", - сказал на первом пресс-брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности главный советник по безопасности Южной Кореи Чун Юй-Юн.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности после того, как было обнаружено искусственное землетрясение, которое оказалось ядерными испытаниями.

Позднее Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Накануне Государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что страна разработала водородную бомбу.

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