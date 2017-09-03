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Разговоры не помогут: Трамп об испытаниях КНДР водородной бомбы

03.09.2017 16:41
Американский лидер отметил, что Ким Чен Ын понимает только силовые методы
Разговоры не помогут: Трамп об испытаниях КНДР водородной бомбы
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на испытания Северной Кореей водородной бомбы, заявив, что разговорами проблему решить будет невозможно. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Южная Корея убеждается, что, как я и говорил им, разговоры о примирении с Северной Кореей не сработают, они понимают только одну вещь", - заявил  американский президент.


Трамп считает, что крупный ядерный тест КНДР опять таки демонстрирует то, что "их слова и действия по-прежнему очень враждебны и опасны для Соединенных Штатов".

"Северная Корея является страной-изгоем, которая стала большой угрозой и конфузом для Китая, который пытается помочь, но с небольшим успехом", - также сказал он.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности после того, как было обнаружено искусственное землетрясение, которое оказалось ядерными испытаниями.

Позднее Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Накануне Государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что страна разработала водородную бомбу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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