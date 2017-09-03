Минфин США разрабатывает новые санкции против Северной Кореи

Министр финансов США убежден, что Северную Корею нужно экономически отрезать от всего мира

Министерство финансов США намерено разработать санкции против стран, которые ведут торговлю с Северной Кореей. Об этом пишет Washington Examiner, цитируя министра Стивена Мнучина.



Санкции предполагают разрыв любых торговых и вообще деловых связей с такими государствами, подчеркнул Мнучин.



"Необходимо экономически отрезать КНДР (от остального мира - ред.), такое поведение неприемлемо", - сказал министр финансов.



По его словам, министерство уже приступило к разработке новых санкций. "Я собираюсь направить предварительный документ на рассмотрение президенту США как можно скорее", - сообщил Мнучин.



Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности после того, как было обнаружено искусственное землетрясение, которое оказалось ядерными испытаниями.

Позднее Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Накануне Государственное информагентство Северной Кореи сообщило, что страна разработала водородную бомбу.



Президент США Дональд Трамп отреагировал на испытания Северной Кореей водородной бомбы, заявив, что разговорами проблему решить будет невозможно.