В Москве сгорел автомобиль российской журналистки Юлии Латыниной
В Москве сгорел автомобиль российской оппозиционной журналистки Юлии Латыниной. Она уверена, что машину сожгли. Об этом она сообщила в эфире радиостанции Эхо Москвы.
"Сегодня утром ни с того ни с сего загорелась моя машина и сгорела дотла. Она стояла на том самом участке перед домом, в том самом месте, которое уже подвергалось атаке, когда нас и наших соседей обрызгали этим нелетальным отравляющим веществом", - заявила она.
Возгорание было обнаружено утром, около 7:30. Латынина считает, что поджечь машину могли те же люди, которые в ночь с 18 на 19 июля опрыскали едким газом ее дом.
Однако, по ее словам, следователь сообщил, что причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.
"Если сгорела сама, то, возможно, это произошло из-за последствий первой атаки, потому что машина с тех пор воняла, то есть ей невозможно было пользоваться. Проблема утилизации этой машины решилась сама собой", - сказала она.
Она также рассказала, что машина стояла с открытыми окнами и бросить что-нибудь внутрь не составляло труда. К приезду пожарных автомобиль почти полностью выгорел.
"Я уверена, что это связано с предыдущим нападением на эту машину, когда ее залили едкой вонючей жидкостью, которая не выветривается", - резюмировала журналистка.
На данный момент неизвестно, возбуждено ли уголовное дело.
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