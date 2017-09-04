ЕС готов усилить санкции против Северной Кореи

Евросоюз призывает Пхеньян к диалогу и заявляет, что готов усилить санкционную политику против КНДР

Европейский Союз готов усилить санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении президента Европейского Совета Дональда Туска.



Туск призвал Совет безопасности ООН утвердить дальнейшие санкции.



При этом ЕС призывает КНДР к диалогу относительно ядерных и ракетных программ.



"Ставки становятся слишком высокими", - заявил президент Евросовета.

4 сентября Совбез ООН соберется на срочное заседание для обсуждения действий КНДР.



3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



