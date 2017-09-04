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ЕС готов усилить санкции против Северной Кореи

04.09.2017 01:32
Евросоюз призывает Пхеньян к диалогу и заявляет, что готов усилить санкционную политику против КНДР
ЕС готов усилить санкции против Северной Кореи
Фото: EPA

Европейский Союз готов усилить санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении президента Европейского Совета Дональда Туска.

Туск призвал Совет безопасности ООН утвердить дальнейшие санкции. 

При этом ЕС призывает КНДР к диалогу относительно ядерных и ракетных программ. 

"Ставки становятся слишком высокими", - заявил президент Евросовета.

4 сентября Совбез ООН соберется на срочное заседание для обсуждения действий КНДР. 

3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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