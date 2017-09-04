ЕС готов усилить санкции против Северной Кореи
Европейский Союз готов усилить санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении президента Европейского Совета Дональда Туска.
Туск призвал Совет безопасности ООН утвердить дальнейшие санкции.
При этом ЕС призывает КНДР к диалогу относительно ядерных и ракетных программ.
"Ставки становятся слишком высокими", - заявил президент Евросовета.
4 сентября Совбез ООН соберется на срочное заседание для обсуждения действий КНДР.
3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.
Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно.
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