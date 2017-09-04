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Пентагон: У США есть много вариантов уничтожения КНДР

04.09.2017 01:54
По словам Мэттиса, Соединенные Штаты не стремятся к полному уничтожению Северной Кореи, но вариантов такого сценария много
Пентагон: У США есть много вариантов уничтожения КНДР
Джеймс Мэттис (фото - EPA)

Угроза США или союзникам встретится с мощным военным ответом. Об этом сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает AP.

По словам Мэттиса, ответ будет эффективным и превосходящим. 

Глава Пентагона отметил, что США "не стремятся к полному уничтожению" Северной Кореи, но добавил, что у Соединенных Штатов "есть много вариантов, как это сделать".

3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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