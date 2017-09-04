У США есть много вариантов уничтожения КНДР - глава Пентагона
04.09.2017 01:54
По словам Мэттиса, Соединенные Штаты не стремятся к полному уничтожению Северной Кореи, но вариантов такого сценария много
Джеймс Мэттис (фото - EPA)
Угроза США или союзникам встретится с мощным военным ответом. Об этом сказал глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает AP.
По словам Мэттиса, ответ будет эффективным и превосходящим.
Глава Пентагона отметил, что США "не стремятся к полному уничтожению" Северной Кореи, но добавил, что у Соединенных Штатов "есть много вариантов, как это сделать".
3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно.
Читайте также: Убить Кима: можно ли решить проблему КНДР, устранив диктатора
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
01.09.17
08:19
-
вчера
20:05
-
01.09.17
18:34
-
01.09.17
17:22
-
01.09.17
18:07
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 31314
- 26824
- 21355
- 18350
- 13738
Спецпроекты
Новости партнеров