Из Мьянмы сбежали больше 70 тысяч мусульман-рохинджа

Силовики и рохинджа обвиняют друг друга в жестокости и насилии. По версии военных, за последние дни в столкновениях в Мьянме погибли почти 400 человек

Из Мьянмы в Бангладеш сбежали около 73 тысячи представителей народности рохинджа, мусульман по вере, которые подвергаются насилию. Об этом сообщили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Радио Свобода.



К бегству людей подтолкнула вспышка насилия в штате Ракхайн на западе страны.



Силовики и представители рохинджа обвиняют друг друга в жестокости.



По версии военных, за последние дни в столкновениях погибли почти 400 человек и большинство из них - рохинджа.



Беженцы заявляют, что силовики и население других этнических групп нападали на гражданских мусульман, жгли их дома и выгоняли со штата.



Правозащитники Human Rights Watch на спутниковом снимке зафиксировали больше 700 сожженных домов в одном из сел.



Рохинджа являются преимущественно мусульманами и говорят на диалекте бенгальского. Их предки - группа бенгальцев-мусульман из территории, которая сейчас является страной Бангладеш.



Предыдущие военные режимы Мьянмы лишили рохинджа гражданства и гражданских прав. Напряженная ситуация привела к тому, что среди представителей народности наблюдаются проявления радикального исламизма. И со стороны рохинджа, и со стороны их соседей-буддистов есть проявления насилия.

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