Из Мьянмы сбежали больше 70 тысяч мусульман-рохинджа
Из Мьянмы в Бангладеш сбежали около 73 тысячи представителей народности рохинджа, мусульман по вере, которые подвергаются насилию. Об этом сообщили в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Радио Свобода.
К бегству людей подтолкнула вспышка насилия в штате Ракхайн на западе страны.
Силовики и представители рохинджа обвиняют друг друга в жестокости.
По версии военных, за последние дни в столкновениях погибли почти 400 человек и большинство из них - рохинджа.
Беженцы заявляют, что силовики и население других этнических групп нападали на гражданских мусульман, жгли их дома и выгоняли со штата.
Правозащитники Human Rights Watch на спутниковом снимке зафиксировали больше 700 сожженных домов в одном из сел.
Рохинджа являются преимущественно мусульманами и говорят на диалекте бенгальского. Их предки - группа бенгальцев-мусульман из территории, которая сейчас является страной Бангладеш.
Предыдущие военные режимы Мьянмы лишили рохинджа гражданства и гражданских прав. Напряженная ситуация привела к тому, что среди представителей народности наблюдаются проявления радикального исламизма. И со стороны рохинджа, и со стороны их соседей-буддистов есть проявления насилия.
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