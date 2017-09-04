Пожары вокруг Лос-Анджелеса: объявлено чрезвычайное положение
04.09.2017 08:23
Спасатели эвакуировали жителей 700 жилых домов
Фото: скриншот видео
Губернатор Калифорнии (CША) Джерри Браун ввел в округе Лос-Анджелес чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Об этом сообщает CNN.
Пожар, начавшийся 1 сентября в округе Лос-Анджелес, быстро распространился на 3,5 тысячи гектаров.
"Поскольку огонь угрожает тысячам домов, другим зданиям и заставил эвакуировать жильцов 700 домов, объявляю режим ЧС в округе Лос-Анджелес", - отметил Браун.
Губернатор отметил, что пожар привел к закрытию автомагистралей, а высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня.
В тушении пожара задействованы более тысячи спасателей.
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