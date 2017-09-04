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Пожары вокруг Лос-Анджелеса: объявлено чрезвычайное положение

04.09.2017 08:23
Спасатели эвакуировали жителей 700 жилых домов
Пожары вокруг Лос-Анджелеса: объявлено чрезвычайное положение
Фото: скриншот видео

Губернатор Калифорнии (CША) Джерри Браун ввел в округе Лос-Анджелес чрезвычайное положение из-за лесных пожаров. Об этом сообщает CNN.

Пожар, начавшийся 1 сентября в округе Лос-Анджелес, быстро распространился на 3,5 тысячи гектаров.

"Поскольку огонь угрожает тысячам домов, другим зданиям и заставил эвакуировать жильцов 700 домов, объявляю режим ЧС в округе Лос-Анджелес", - отметил Браун.

Губернатор отметил, что пожар привел к закрытию автомагистралей, а высокие температуры увеличивают шанс дальнейшего распространения огня.

В тушении пожара задействованы более тысячи спасателей. 

20 июня количество погибших в масштабных лесных пожарах в Португалии состоянию на утро 20 июня достигло 64 человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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