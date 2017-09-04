Масштабные учения ракетных войск РФ: имитируют химическую атаку

Российские ракетчики в количестве 11 полков обучаются противодействовать радиоактивному или отравляющему заражению стараниями условного противника

В России на полигонах от Тверской до Иркутской областей проходят учения 11 ракетных полков с мобильными комплексами Тополь, Тополь-М и Ярс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны государства-оккупанта России.

"Треть из них совершает интенсивные маневренные действия. Смена позиций автономных пусковых установок производится как в дневное, так и ночное время... Противодействие ракетчиков условным диверсантам дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил спецназа, имитирующих условного противника", - рассказали в ведомстве.

Ракетные подразделения противодействуют "применению условными диверсантами химического оружия в труднопроходимом районе".

В мероприятиях задействовано около 400 единиц крупногабаритной техники. Всего в 2017 году российские ракетные войска проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.

Интервью с Муженко: Учения Запад-2017 носят наступательный характер

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