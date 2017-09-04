Дебаты Меркель и Шульца сравнили со сценами из супружеской жизни

Немецкие партии комментируют теледебаты канцлера Германии и кандидата на ее место от социал-демократов Мартина Шульца, в которых победила Меркель

Лидер немецкой Свободной демократической партии Кристиан Линднер сравнил теледебаты между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и Мартином Шульцем со сценами из многолетних супружеских отношений, "которые трещат по швам, но обе стороны знают, что надо как-то уживаться друг с другом и впредь". Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Это было скорее осмысление прошлого, чем дебаты о будущем нашей страны", - подытожил он.

Председатель фракции Христианско-демократический союз в Бундестаге Фолькер Каудер считает, что предвыборная теледуэль не предрешила исхода выборов в Бундестаг, хотя большинство телезрителей, согласно опросам, отдали предпочтение действующему федеральному канцлеру.

"ХДС и ХСС теперь с большой уверенностью готовятся к заключительному рывку. Мы, однако, знаем, что судьба выборов не решается на теледуэли", - сказал Каудер.

Министр юстиции ФРГ Хайко Мас, представляющий Социал-демократическую партию Германии, выразил мнение, что выступление на теледебатах Мартина Шульца обеспечит "попутный ветер" на финальном отрезке предвыборной гонки всем социал-демократам.

Мас считает, что кандидат СДПГ на пост канцлера Шульц звучал убедительно, уверенно и страстно.

Оппозиционные партии раскритиковали теледуэль Меркель и Шульца. Лидер предвыборного списка "зеленых" Катрин Геринг-Эккардт выразила мнение, что Шульц продемонстрировал отсутствие идей для будущего.

"Отсутствие динамики к переменам у Меркель можно было ожидать, однако Мартин Шульц тоже не предложил каких-либо импульсов для подлинных социальных и экологических перемен в эти драматические времена", - констатировала она.

"Охрана окружающей среды и другие темы будущего, такие как внедрение цифровых технологий и образование, несмотря на всю свою актуальность, попросту игнорировались. Меркель и ее соперник Шульц в воскресенье вечером устроили не дуэль, а дуэт", - отметила Геринг-Эккардт.

Со своей стороны глава предвыборного списка Левой партии Дитмар Барч раскритиковал теледуэль Меркель и Шульца, назвав ее "сеансом психотерапии на уровне "большой коалиции" и отметив, что транслировавшийся параллельно волейбольный матч между сборными Германии и России был куда более захватывающим.

"Мартин Шульц не отмежевался от ХДС. Он дал понять, что желает для СДПГ роли младшего партнера в "черно-красной" коалиции и после выборов в бундестаг", - подытожил Линднер.

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