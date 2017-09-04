МИД Турции: Берлину не нужно вмешиваться в наши внутренние дела
Турция предостерегает Германию от вмешательства во внутренние дела своей страны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу после того, как Берлин заявил о политически мотивированном задержании в Турции двух немецких граждан, сообщает Deutsche Welle.
По словам министра иностранных дел Турции, последнее задержание "не является заботой Германии".
"Когда мы арестовываем (подозреваемого в перевороте, - ред.), Германия начинает разочаровываться. А что мы должны делать? Это также турецкий гражданин, но Германия спрашивает, почему вы арестовываете моего гражданина?" - сказал Чавушоглу.
17 августа Турция потребовала от Берлина задержать и депортировать теолога, которого Анкара обвиняет в организации путча.
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