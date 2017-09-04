МИД Турции: Берлину не нужно вмешиваться в наши внутренние дела

В МИД Турции прокомментировали последнее задержание двух немецких граждан

Турция предостерегает Германию от вмешательства во внутренние дела своей страны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу после того, как Берлин заявил о политически мотивированном задержании в Турции двух немецких граждан, сообщает Deutsche Welle.

По словам министра иностранных дел Турции, последнее задержание "не является заботой Германии".

"Когда мы арестовываем (подозреваемого в перевороте, - ред.), Германия начинает разочаровываться. А что мы должны делать? Это также турецкий гражданин, но Германия спрашивает, почему вы арестовываете моего гражданина?" - сказал Чавушоглу.

17 августа Турция потребовала от Берлина задержать и депортировать теолога, которого Анкара обвиняет в организации путча.

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