В ФРГ установлен пивной рекорд: кельнер перенес 29 бокалов за раз

Рекордсмен с "полной загрузкой" прошел почти 50 метров

В Баварии кельнер Оливер Штрумпфель установил новый мировой рекорд по переносу полных бокалов пива. Об этом сообщает Reuters.

Сначала он взял 31 пивной бокал в два яруса, прошел 50 метров, однако два из них разбились. Это не помешало ему пронести 29 бокалов с пивом весом 70 кг почти 50 метров.

Мужчина специально готовился к установлению рекорда, он ходил в тренажерный зал 3-4 раза в неделю с февраля этого года.

Бокал пива в день уменьшает вероятность развития некоторых серьезных заболеваний сердца.

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