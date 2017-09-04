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В ФРГ установлен пивной рекорд: кельнер перенес 29 бокалов за раз

04.09.2017 12:05
Рекордсмен с "полной загрузкой" прошел почти 50 метров
В ФРГ установлен пивной рекорд: кельнер перенес 29 бокалов за раз
Фото: скриншот видео

В Баварии кельнер Оливер Штрумпфель установил новый мировой рекорд по переносу полных бокалов пива. Об этом сообщает Reuters.

Сначала он взял 31 пивной бокал в два яруса, прошел 50 метров, однако два из них разбились. Это не помешало ему пронести 29 бокалов с пивом весом 70 кг почти 50 метров.

Мужчина специально готовился к установлению рекорда, он ходил в тренажерный зал 3-4 раза в неделю с февраля этого года. 

Бокал пива в день уменьшает вероятность развития некоторых серьезных заболеваний сердца.

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