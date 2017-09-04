Рейтинг поддержки Макрона снизился до 30% - опрос
Результаты нового соцопроса, проведенного YouGov France, показали продолжающееся снижение популярности президента Франции Эмманюэля Макрона. Согласно данным исследования, деятельность главы государства одобряют лишь 30% французских избирателей, сообщает Agence France-Presse.
Агентство отмечает, что в конце июня 2017 года рейтинг одобрения Макрона составлял 43%, а в начале августа - 36%.
Чуть большим уровнем поддержки может похвастаться премьер-министр Франции Эдуар Филипп, чей рейтинг снизился лишь на пять пунктов - до 32%.
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Опрос был проведен 28-29 августа 2017 года среди 1003 французов организацией YouGov France для HuffPost и CNEWS.
В августе 2017 года результаты опроса Ifop показали снижение рейтинга поддержки Макрона на 14%.
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