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Рейтинг поддержки Макрона снизился до 30% - опрос

04.09.2017 12:28
Социологические исследования демонстрируют снижение рейтинга президента Франции уже два месяца подряд
Рейтинг поддержки Макрона снизился до 30% - опрос
Эмманюэль Макрон (фото - EPA)

Результаты нового соцопроса, проведенного YouGov France, показали продолжающееся снижение популярности президента Франции Эмманюэля Макрона. Согласно данным исследования, деятельность главы государства одобряют лишь 30% французских избирателей, сообщает Agence France-Presse.

Агентство отмечает, что в конце июня 2017 года рейтинг одобрения Макрона составлял 43%, а в начале августа - 36%.

Чуть большим уровнем поддержки может похвастаться премьер-министр Франции Эдуар Филипп, чей рейтинг снизился лишь на пять пунктов - до 32%.

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Опрос был проведен 28-29 августа 2017 года среди 1003 французов организацией YouGov France для HuffPost и CNEWS.

В августе 2017 года результаты опроса Ifop показали снижение рейтинга поддержки Макрона на 14%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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