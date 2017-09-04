У Эрдогана раскритиковали "популизм" Меркель и европолитиков

Анкара ждет "окончания напряженности" в отношениях Германии и Турции, обвиняя при этом европейских политиков в потворствовании популизму

В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвинили немецких политиков в популизме. Анкара считает, что вчерашние заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о намерении прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС являются "индульгенцией в популизме", пишет агентство Reuters.

"Это не совпадение, что наш президент Эрдоган был главной темой дебатов. Нападки Германии и Европы на Турцию и Эрдогана вкупе с игнорированием основных и срочных проблем являются следствием сужения их (европолитиков, - ред.) горизонтов", - заявил спикер администрации президента Турции Ибрахим Калин.

В Анкаре добавили, что ожидают окончания "проблематичной атмосферы", которая сделала немецко-турецкие отношения "жертвой узкого политического видения".

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29 июня 2017 года Берлин отклонил запрос Анкары на выступление Эрдогана перед соотечественниками в Гамбурге во время саммита G20. Через 10 дней после этого Гeрмания начала выводить свой контингент с турецкой авиабазы Инджирлик, так как Турция запретила немецким депутатам посещать солдат Бундесвера.

18 августа турецкий президент Реджеп Эрдоган назвал Меркель врагом, призвал не голосовать за ее партию. Канцлер вскоре ответила на эти заявления.

В конце лета глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль отметил, что Турция не сможет вступить в ЕС, пока у власти остается Эрдоган, а 3 сентября Меркель заявила, что намерена положить конец переговорам о вступлении Турции в ЕС.

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