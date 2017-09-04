Беспорядки в Гамбурге: задержанным россиянам предъявили обвинения
Двум гражданам России, арестованным после беспорядков в Гамбурге во время июльского саммита G20, предъявлены официальные обвинения. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Гамбурга Нана Фромбах, сообщает Deutsche Welle.
"После завершения расследования обвинения остались прежними - обоих россиян обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении сотрудникам полиции", - сказала Фромбах.
По ее словам, в настоящее время оба россиянина находятся в камере предварительного заключения.
Их дело передано в участковый суд в Гамбурге, о дате начала процесса прокуратуре еще не сообщили.
Представитель прокуратуры Гамбурга уточнила, что максимальный срок лишения свободы по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений составляет десять лет, но в данном случае прокуратура не будет запрашивать срок, превышающий четыре года.
13 июля сообщалось, что арестованным за беспорядки накануне и во время саммита G20 в Гамбурге двоим россиянам грозит от шести месяцев до десяти лет лишения свободы.
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