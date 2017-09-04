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Корея предложила вернуть ядерное оружие США на полуостров

04.09.2017 22:38
Такое решение может обезопасить Корейский полуостров от действий Пхеньяна
Корея предложила вернуть ядерное оружие США на полуостров

Министр обороны Южной Кореи предложил пересмотреть возможность повторного развертывания тактического ядерного оружия США на Корейском полуострове для защиты от конфликта с КНДР. Об этом сообщает The Washington Post.

Южнокорейское оборонное ведомство заявило в понедельник, что КНДР готова запустить еще одну ракету в Тихий океан, возможно, межконтинентальную баллистическую ракету, которая теоретически способна достичь материковой части США.

Министр обороны Южной Кореи Сан Янг-Му сказал, что на прошлой неделе во время переговоров в Пентагоне со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом он поднимал вопрос о регулярных отправках крейсеров-авианосцев, атомных субмарин и бомбардировщиков-ракетоносцев B-52.

"Я сказал ему, что было бы хорошо, чтобы стратегические активы направлялись регулярно на Корейский полуостров, и некоторые южнокорейские депутаты и средства массовой информации продвигают идею о (повторном развертывании - ред.) тактического ядерного оружия", - сообщил он.

"Повторное развертывание тактического ядерного оружия является альтернативой, которую следует пересмотреть", - резюмировал глава Минобороны Южной Кореи.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "просит войны" своим "оскорбительным использованием ракет".

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