Корея предложила вернуть ядерное оружие США на полуостров
Министр обороны Южной Кореи предложил пересмотреть возможность повторного развертывания тактического ядерного оружия США на Корейском полуострове для защиты от конфликта с КНДР. Об этом сообщает The Washington Post.
Южнокорейское оборонное ведомство заявило в понедельник, что КНДР готова запустить еще одну ракету в Тихий океан, возможно, межконтинентальную баллистическую ракету, которая теоретически способна достичь материковой части США.
Министр обороны Южной Кореи Сан Янг-Му сказал, что на прошлой неделе во время переговоров в Пентагоне со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом он поднимал вопрос о регулярных отправках крейсеров-авианосцев, атомных субмарин и бомбардировщиков-ракетоносцев B-52.
"Я сказал ему, что было бы хорошо, чтобы стратегические активы направлялись регулярно на Корейский полуостров, и некоторые южнокорейские депутаты и средства массовой информации продвигают идею о (повторном развертывании - ред.) тактического ядерного оружия", - сообщил он.
"Повторное развертывание тактического ядерного оружия является альтернативой, которую следует пересмотреть", - резюмировал глава Минобороны Южной Кореи.
Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "просит войны" своим "оскорбительным использованием ракет".
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