В декабре станет известно пойдет ли Путин на выборы - росСМИ

На съезде Единой России будет поднят вопрос о способе выдвижения кандидата в президенты от действующей власти

На съезде партии Единая Россия после 10 декабря будет объявлено о способе выдвижения кандидата от действующей власти и будет ли этим кандидатом президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Газета.Ру со ссылкой на приближенные к Кремлю источники.

Отмечается, что эта дата выбрана для того, чтобы оставить вариант партийного выдвижения кандидата от власти, поскольку и окончательное решение о том, станет ли Путин самовыдвиженцем, тоже не принято.

Также сказано, что если в том, что Путин будет баллотироваться, сомнений практически нет, то интрига держится вокруг способа проведения его кампании.



"Плюсы и минусы каждого варианта очевидны: партийное выдвижение упрощает процедуру, но сужает электоральную базу. Самовыдвижение - наоборот, но процедура сложнее и требует больших затрат", - уверен глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.



Сообщается, что два источника, близких к Кремлю, считают, что с оглашением кандидатуры торопиться не будут, а сделают это в законом определенные сроки.



"Чем короче кампания, тем лучше для наиболее известного кандидата. Это азы политтехнологий. В этом нет никакой новизны", - отметил один из источников, работающий с нынешним внутриполитическим блоком Кремля.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. По закону, Совет Федерации должен принять решение о назначении выборов президента РФ не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до этой даты. Таким образом, это должно быть сделано с 8 по 18 декабря текущего года.

В 2012 году Путин выдвигался от Единой России. В качестве самовыдвиженца Путин побеждал на выборах в 2000 и в 2004 годах.



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