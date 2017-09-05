Суд Гватемалы дал зеленый свет делу в отношении президента страны

Верховный суд Гватемалы разрешил проводить расследование предполагаемого незаконного финансировании президентской кампании действующего президента страны Джимми Моралеса. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении сказано, что для того, чтобы снять президентскую неприкосновенность, прокуратуре придется получить одобрение двух третей Конгресса. Это может представлять сложность, поскольку подобные расследования сейчас ведутся против трех основных парламентских партий.



Агенство отмечает, что сам Моралес отвергает все обвинения. А главу антикоррупционной комиссии ООН Ивана Веласкеса, заинтересовавшегося его избирательной кампанией, он назвал персоной нон грата и выгнал из страны.



Моралеса заподозрили в незаконном финансировании своей избирательной кампании. Прокуратура подозревает, что он скрыл от отчетности 6 миллионов в национальной валюте, что эквивалентно 800 тыс. долларов.



46-летний бывший комедийный актер Моралес одержал победу в октябре 2015 года на выборах на фоне громкого коррупционного скандала, из-за которого свой пост вынужденно покинул его предшественник.



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