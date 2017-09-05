К побережью США движется мощный ураган Ирма

Урагану Ирма вчера была присвоена четвертая категория

Через несколько дней после того, как ураган Харви привел к огромным разрушениям в южных штатах США, к американскому побережью со скоростью почти 200 километров в час приближается новый мощный циклон, получивший название "Ирма". Об этом сообщает Deutsche Welle.

Национальный ураганный центр США 4 сентября присвоил ему четвертую категорию по пятибалльной шкале.

В течение 5 сентября ожидаются сильные ливни на Карибских островах, в частности на Пуэрто-Рико.

"Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе, 9 сентября, он достигнет юга Флориды. В этом штате, как на в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение", - отмечается в сообщении.

Последний ураган Харви наибольший ущерб нанес побережью Техаса. Стихийное бедствие привело к гибели не менее 60 человек.

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