Российский режиссер обвинил Поклонскую в поддержке терроризма

Режиссер считает, что протесты православных организаций против его фильма "Матильда" поддерживает крымская коллаборационистка оккупантов Поклонская

Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие "террористической организации". Об этом сообщает Медуза.

Заявление режиссера связано с недавним инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.

По его словам, в России "под видом религиозной формируется террористическая организация", которая ставит своей целью дестабилизацию общества. Учитель отметил, что протесты, которые поддерживает Поклонская, против его фильма "Матильда" - это лишь повод для этой организации заявить о себе.

Он заявил, что "боевиков" никто не пытается остановить. О какой именно организации идет речь, он не сообщил.

"Мы видим и их идеологов, и организаторов боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства", - сказал Учитель.

В ночь на 4 сентября в Екатеринбурге водитель УАЗ протаранил вход в кинотеатр "Космос" и сжег его.

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