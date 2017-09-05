Российский режиссер обвинил Поклонскую в поддержке терроризма
Российский режиссер Алексей Учитель заявил, что депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская оказывает поддержку и обеспечивает прикрытие "террористической организации". Об этом сообщает Медуза.
Заявление режиссера связано с недавним инцидентом в Екатеринбурге, где мужчина протаранил здание кинотеатра и устроил поджог.
По его словам, в России "под видом религиозной формируется террористическая организация", которая ставит своей целью дестабилизацию общества. Учитель отметил, что протесты, которые поддерживает Поклонская, против его фильма "Матильда" - это лишь повод для этой организации заявить о себе.
Он заявил, что "боевиков" никто не пытается остановить. О какой именно организации идет речь, он не сообщил.
"Мы видим и их идеологов, и организаторов боевиков. Они не скрываются. Мы видим, что они работают не против кино, они работают против российского государства", - сказал Учитель.
В ночь на 4 сентября в Екатеринбурге водитель УАЗ протаранил вход в кинотеатр "Космос" и сжег его.
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