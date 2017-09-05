В США женщина-водитель въехала в толпу: есть пострадавшие
05.09.2017 11:22
В результате ДТП травмы получили восемь человек
Фото: EPA
В Филадельфии (США) женщина на автомобиле врезалась в толпу, пытаясь объехать уличную вечеринку. Об этом сообщает Associated Press.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь человек, среди которых есть беременная женщина.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
По словам женщины-водителя, у внедорожника отказали тормоза. Полицейские говорят, что она находилась за рулем в нетрезвом виде.
28 июля в центре столицы Финляндии Хельсинки автомобиль врезался в толпу.
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