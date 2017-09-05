В Подмосковье ученик открыл стрельбу в школе: видео
В Ивантеевке (Подмосковье, - ред.) ученик 9 класса открыл стрельбу в школе. Об этом сообщают российские РИА Новости.
"Подросток, устроивший стрельбу, в настоящее время задержан. В результате инцидента есть пострадавшие", - отмечается в сообщении.
В результате инцидента четыре человека пострадали: учительница и трое учеников. Погибших нет.
Ученики были травмированы из-за того, что прыгали из окон школы.
В Подмосковном городе Ивантеевка, школьник 9 класса пришел в школу с травматическим пистолетом и питардами, есть пострадавшие дети и учитель pic.twitter.com/KX2v8Ctxbe- Press Focus (@Press_Focusnik) 5 вересня 2017 р.
Школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.
По данным полиции, школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия.
В Минобрнауки РФ заявили, что с инцидентом должно разобраться следствие.
16 марта во Франции в одной из школ Грасс в результате стрельбы несколько человек получили ранения. Правоохранители арестовали ученика по подозрению в стрельбе.
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