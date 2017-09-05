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В Подмосковье ученик открыл стрельбу в школе: видео

05.09.2017 12:49
В результате инцидента четыре человека получили травмы различной степени тяжести
В Подмосковье ученик открыл стрельбу в школе: видео
Фото: скриншот видео

В Ивантеевке (Подмосковье, - ред.) ученик 9 класса открыл стрельбу в школе. Об этом сообщают российские РИА Новости.

"Подросток, устроивший стрельбу, в настоящее время задержан. В результате инцидента есть пострадавшие", - отмечается в сообщении.

В результате инцидента четыре человека пострадали: учительница и трое учеников. Погибших нет. 

Ученики были травмированы из-за того, что прыгали из окон школы.

Школьники и учителя покинули здание, их вывели на спортивную площадку учебного заведения.

По данным полиции, школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия.

В Минобрнауки РФ заявили, что с инцидентом должно разобраться следствие. 

16 марта во Франции в одной из школ Грасс в результате стрельбы несколько человек получили ранения. Правоохранители арестовали ученика по подозрению в стрельбе.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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