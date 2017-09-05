"Да они траву есть будут": Путин об игнорировании КНДР санкций

Президент РФ Владимир Путин считает, что использование санкций против Северной Кореи "бесполезно и неэффективно"

Президент России Владимир Путин заявил сегодня на пресс-конференции, что в Северной Корее будут "есть траву", но не откажутся от разработки ядерного оружия. Об этом сообщает УНИАН.

"Да они, как я вчера сказал на встрече со своими коллегами, траву будут есть, понимаете? Но не откажутся от этой программы (ядерной, - ред.), если не будут чувствовать себя в безопасности", - сказал Путин.

По его словам, с Северной Кореей нужно вести диалог, она не должна опасаться за свою безопасность.

"Нужно вести дело к диалогу между всеми заинтересованными сторонами. Нужно, чтобы у всех участников этого процесса, в том числе у Северной Кореи, не было никаких этих соображений, которые были бы связаны с угрозой уничтожения, а наоборот, чтобы все стороны конфликта стали на путь сотрудничества", - отметил Путин.

По словам президента РФ, Россия осуждает эти "упражнения" со стороны Северной Кореи, поскольку они "носят провокационный характер".

Он считает, что "использование санкций любого рода в данном случае уже является бесполезным и неэффективным".

Путин убежден, что "в этих условиях и в этой ситуации нагнетание военной истерии совершенно бессмысленно", и это "тупиковый путь".

Путин напомнил, у КНДР есть и другие виды оружия - артиллерия и реактивные системы залпового огня, против которых бессмысленно применение противоракетной техники.

"В этих условиях нагнетание военной истерии до хорошего не доведет. Это все может привести к глобальной планетарной катастрофе. И к огромному количеству человеческих жертв", - сказал он.

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