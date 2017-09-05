Ракеты КНДР вскоре могут достать до Европы - Минобороны Франции

В Минобороны Франции говорят, что КНДР может разработать баллистические ракеты, которые будут способны достичь Европы, раньше, чем ожидалось

Северная Корея может вскоре разработать баллистические ракеты, которые смогут достичь территорий европейских стран. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает Reuters.

"Сценарий эскалации в направлении серьезного конфликта нельзя отбрасывать. Европа рискует быть в пределах досягаемости ракеты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына раньше, чем ожидалось", - сказала глава Минобороны Франции.

5 сентября канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре осудили ядерные испытания Северной Кореи и призвали ООН договориться об ужесточении санкций против Пхеньяна.

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