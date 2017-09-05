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Ракеты КНДР вскоре могут достать до Европы - Минобороны Франции

05.09.2017 15:10
В Минобороны Франции говорят, что КНДР может разработать баллистические ракеты, которые будут способны достичь Европы, раньше, чем ожидалось
Ракеты КНДР вскоре могут достать до Европы - Минобороны Франции
Флоранс Парли (фото - EPA)

Северная Корея может вскоре разработать баллистические ракеты, которые смогут достичь территорий европейских стран. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает Reuters.

"Сценарий эскалации в направлении серьезного конфликта нельзя отбрасывать. Европа рискует быть в пределах досягаемости ракеты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына раньше, чем ожидалось", - сказала глава Минобороны Франции. 

5 сентября канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре осудили ядерные испытания Северной Кореи и призвали ООН договориться об ужесточении санкций против Пхеньяна.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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