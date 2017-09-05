Ракеты КНДР вскоре могут достать до Европы - Минобороны Франции
Северная Корея может вскоре разработать баллистические ракеты, которые смогут достичь территорий европейских стран. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, сообщает Reuters.
"Сценарий эскалации в направлении серьезного конфликта нельзя отбрасывать. Европа рискует быть в пределах досягаемости ракеты лидера Северной Кореи Ким Чен Ына раньше, чем ожидалось", - сказала глава Минобороны Франции.
5 сентября канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре осудили ядерные испытания Северной Кореи и призвали ООН договориться об ужесточении санкций против Пхеньяна.
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