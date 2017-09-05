Меркель настаивает на ужесточении санкций Евросоюза против КНДР

Канцлер Германии Ангела Меркель считает провокационными ядерные испытания в Северной Корее, но ратует за дипломатическую деэскалацию

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в конце недели Евросоюз обсудит вопрос об ужесточении санкций против КНДР в связи с испытанием в Северной Корее водородной бомбы и ракетными тестами. Об этом она сказала на последнем заседании бундестага нынешнего созыва, сообщает Deutsche Welle.

"Это настоятельно необходимо. Европа обладает весомым голосом в мире и в данной ситуации должна воспользоваться им", - подчеркнула канцлер.

Она предостерегла от военной эскалации, подчеркнув, что конфликт вокруг атомной программы КНДР может быть урегулирован лишь мирным путем.

"Здесь может быть только мирное, дипломатическое решение, за которое мы должны выступать всеми нашими силами", - сказала Меркель.

Она считает, что Северная Корея, продолжая ядерные и ракетные испытания, провоцирует конфликт с США, однако отметила, что реакции президента США Дональда Трампа на действия Пхеньяна не способствуют деэскалации.

5 сентября канцлер Германии и президент США в телефонном разговоре осудили ядерные испытания Северной Кореи и призвали ООН договориться об ужесточении санкций против Пхеньяна.

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