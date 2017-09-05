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Эпидемия холеры в Йемене: заболели 600 тысяч человек

05.09.2017 15:46
По данным ООН, в этой ближневосточной стране от холеры умерли уже более двух тысяч человек
Эпидемия холеры в Йемене: заболели 600 тысяч человек
Фото: EPA

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и йеменского Минздрава, количество заболевших холерой в этой стране превысило 600 тысяч человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Распространение эпидемии холеры в Йемене замедлилося в течение последних двух месяцев, однако до сих пор в стране ежедневно регистрируется около трех тысяч случаев заболевания.

Количество умерших от холеры в настоящее время составляет более двух тысяч человек.

В отчете ООН констатируется "ужасная ситуация" с соблюдением прав человека, которая наблюдается в Йемене.

По данным ООН, начиная с марта 2015 в стране были убиты не менее 5155 гражданских лиц, а более 8,7 тысячи ранены. Большинство жертв вызвали бомбардировки населенных пунктов Йемена авиацией Саудовской Аравии.

Война в Йемене продолжается с сентября 2014 года.

5 августа 2017 года сообщалось, что от эпидемии холеры в Йемене погибли 1890 человек.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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