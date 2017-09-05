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Трамп: Япония и Южная Корея могут купить больше оружия в США

05.09.2017 16:32
Американский президент Дональд Трамп предложил Японии и Южной Кореи закупить больше оружия в США
Трамп: Япония и Южная Корея могут купить больше оружия в США
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил Японии и Южной Корее купить больше американского высокотехнологичного вооружения. Об этом он сообщил у себя Twitter.

"Я разрешаю Японии и Южной Корее закупить значительно больше высокотехнологичного вооружения в США", - отметил Трамп. 

5 сентября Трамп в телефонной беседе с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином "дал концептуальное одобрение" на закупку Сеулом вооружений США на сумму в несколько миллиардов долларов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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