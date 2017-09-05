Урагану Ирма присвоена пятая, самая опасная, категория
Урагану Ирма, который движется в сторону южных штатов США, присвоена пятая категория - чрезвычайно опасный. Он угрожает штормовыми ветрами и наводнениями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр ураганов США.
В центре добавили, что ураган может получить еще большую силу.
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло, который объявил чрезвычайное положение и активизировал Национальную гвардию, призвал США подготовиться к потенциально разрушительному шторму.
Как сообщалось ранее, к американскому побережью со скоростью почти 200 километров в час приближается новый мощный циклон, получивший название Ирма.
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