Кейт Миддлтон выиграла суд о публикации своих фото топлес

Суд постановил, что фотографии, сделанные во время ее отдыха в Провансе, стали вмешательством в частную жизнь

Суд обязал издание Closer выплатить герцогине Кембриджской компенсацию в размере €100 тыс за публикацию в 2012 году ее фото с обнаженной грудью. Об этом сообщает ВВС.

Французский суд постановил, что фотографии, сделанные во время отдыха в Провансе, стали вмешательством в частную жизнь.

Также судья оштрафовала работников журнала Closer более чем на €100 тыс - это максимально возможная сумма штрафа.

Отмечается, что изначально адвокаты королевской семьи требовали €1,6 млн.

Кроме того, судья приняла решение, что газета La Provence должна выплатить компенсацию в €3 тыс за публикацию фотографий герцогини в купальном костюме.

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