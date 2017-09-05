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Кейт Миддлтон выиграла суд о публикации своих фото топлес

05.09.2017 20:30
Суд постановил, что фотографии, сделанные во время ее отдыха в Провансе, стали вмешательством в частную жизнь
Кейт Миддлтон выиграла суд о публикации своих фото топлес
Фото: ЕРА

Суд обязал издание Closer выплатить герцогине Кембриджской компенсацию в размере €100 тыс за публикацию в 2012 году ее фото с обнаженной грудью. Об этом сообщает ВВС.

Французский суд постановил, что фотографии, сделанные во время отдыха в Провансе, стали вмешательством в частную жизнь.

Также судья оштрафовала работников журнала Closer более чем на €100 тыс - это максимально возможная сумма штрафа.
Отмечается, что изначально адвокаты королевской семьи требовали €1,6 млн.

Кроме того, судья приняла решение, что газета La Provence должна выплатить компенсацию в €3 тыс за публикацию фотографий герцогини в купальном костюме.

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