В Грузии суд признал священника виновным в подготовке убийства

Георгия Мамаладзе суд признал виновным в подготовке убийства секретаря-референта патриарха Грузинской православной церкви

Суд в Тбилиси признал священника Георгия Мамаладзе виновным в подготовке убийства секретаря-референта патриарха Грузинской православной церкви Илии Второго, и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает Грузия online.

Согласно сообщению, судья переквалифицировал обвинение Мамаладзе с подготовки убийства из корысти на подготовку предумышленного убийства. В то же время суд снял с обвиняемого отягчающее обстоятельство. Вместо корысти судья мотивом преступления назвал месть.

Как сообщает издание, Мамаладзе был арестован в Тбилисском аэропорту 10 февраля. Он направлялся в Берлин, в клинику, где лечился Илья Второй и, соответственно, находилось его ближайшее окружение.

По информации прокуратуры, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид, с помощью которого он намеревался отравить "высокопоставленного представителя патриархии".

Сначала считалось, что его подозревают в попытке отравить патриарха, но впоследствии прокуратура уточнила, что речь идет о покушении на секретаря-референта патриарха Шорену Тетруашвили.

Как сообщалось ранее, проведенный в Великобритании опрос показал, что более половины жителей страны не причисляют себя к последователям какой бы то ни было религии.

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