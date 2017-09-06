Гибель журналистки в Дании: владелец подлодки рассказал детали

По словам владельца субмарины, он не убивал журналистку - ее случайно ударила крышка люка

Шведская журналистка Ким Валль, которую предположительно убили на подводной лодке, погибла, когда ее случайно ударила крышка люка. Об этом рассказал владелец субмарины, передает Reuters.



Питер Мадсен отрицает убийство журналистки и расчленение тела. Он сказал, что держал крышку, когда они проплывали пролив между Данией и Швецией, но она соскользнула, ударив Валль по голове.



Потом Мадсен якобы пытался похоронить тело в море. По его словам, он хотел покончить с собой на подлодке.

Мадсен рассказал об этом на суде. Если его признают виновным, то может быть осужден к пяти годам тюрьмы.

Ранее суд постановил провести психиатрическую экспертизу. Мадсен останется под стражей на четыре недели.

11 августа субмарина затонула из-за проблем с балластной цистерной. Мадсен был спасен, а журналистка, находившаяся с ним на борту, пропала без вести. Позже ее тело нашли в море без головы и конечностей.

Детальнее об обстоятельствах смерти и ходе расследования читайте в материале LIGA.net: Кошмар в водах Балтийского моря: что известно о гибели Ким Валль



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