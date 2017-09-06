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Гибель журналистки в Дании: владелец подлодки рассказал детали

06.09.2017 01:28
По словам владельца субмарины, он не убивал журналистку - ее случайно ударила крышка люка
Гибель журналистки в Дании: владелец подлодки рассказал детали
Ким Валль (фото - EPA)

Шведская журналистка Ким Валль, которую предположительно убили на подводной лодке, погибла, когда ее случайно ударила крышка люка. Об этом рассказал владелец субмарины, передает Reuters.

Питер Мадсен отрицает убийство журналистки и расчленение тела. Он сказал, что держал крышку, когда они проплывали пролив между Данией и Швецией, но она соскользнула, ударив Валль по голове. 

Потом Мадсен якобы пытался похоронить тело в море. По его словам, он хотел покончить с собой на подлодке.

Мадсен рассказал об этом на суде.  Если его признают виновным, то может быть осужден к пяти годам тюрьмы. 

Ранее суд постановил провести психиатрическую экспертизу. Мадсен останется под стражей на четыре недели.

11 августа субмарина затонула из-за проблем с балластной цистерной. Мадсен был спасен, а журналистка, находившаяся с ним на борту, пропала без вести. Позже ее тело нашли в море без головы и конечностей.

Детальнее об обстоятельствах смерти и ходе расследования читайте в материале LIGA.netКошмар в водах Балтийского моря: что известно о гибели Ким Валль

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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