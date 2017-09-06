Трамп хочет отменить программу защиты детей нелегалов
Президент США Дональд Трамп решил отменить программу, которая защищала от депортации нелегалов, приехавших в США в детском возрасте. Об этом сообщил генеральный прокурор и министр юстиции Джефф Сешнс, передает Reuters.
Трамп посчитал программу DACA неконституционной. Но окончательное решение - за Конгрессом.
Программу ввел предыдущий президент Барак Обама в 2012 году.
DACA защищает нелегалов, которые приехали в США в возрасте до 16 лет, от депортации на ближайшие два года с возможностью трудоустройства.
В июне частично вступил в силу миграционный указ Трампа - гражданам шести преимущественно мусульманских стран запрещен въезд в США, если у них нет близких родственных или деловых связей с гражданами Соединенных Штатов.
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