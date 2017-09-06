Северная Корея пригрозила США новыми "подарками"

Дипломат КНДР сказал, что США будет получать "подарки" до тех пор, пока будет "полагаться на провокации и попытки оказывать давление на КНДР"

Высокопоставленный северокорейский дипломат пригрозил США готовностью посылать "новые подарки", пока мировые лидеры пытаются ответить на последнее ядерное испытание Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters.



"Недавние оборонительные меры моей страны, КНДР, это подарок, адресованный ни кому другому, кроме США. США будут получать больше "подарков" пока они полагаются на провокации и бесполезные попытки оказывать давление на КНДР", - сказал представитель Северной Кореи.





