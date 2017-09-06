USD:  25.81  26.25   EUR:  30.43  31.25  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Северная Корея пригрозила США новыми "подарками"

06.09.2017 04:30
Дипломат КНДР сказал, что США будет получать "подарки" до тех пор, пока будет "полагаться на провокации и попытки оказывать давление на КНДР"
Северная Корея пригрозила США новыми "подарками"
Фото: EPA

Высокопоставленный северокорейский дипломат пригрозил США готовностью посылать "новые подарки", пока мировые лидеры пытаются ответить на последнее ядерное испытание Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters.

"Недавние оборонительные меры моей страны, КНДР, это подарок, адресованный ни кому другому, кроме США. США будут получать больше "подарков" пока они полагаются на провокации и бесполезные попытки оказывать давление на КНДР", - сказал представитель Северной Кореи.

3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно. 

Читайте также: Убить Кима: можно ли решить проблему КНДР, устранив диктатора

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 