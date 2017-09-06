Северная Корея пригрозила США новыми "подарками"
Высокопоставленный северокорейский дипломат пригрозил США готовностью посылать "новые подарки", пока мировые лидеры пытаются ответить на последнее ядерное испытание Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters.
"Недавние оборонительные меры моей страны, КНДР, это подарок, адресованный ни кому другому, кроме США. США будут получать больше "подарков" пока они полагаются на провокации и бесполезные попытки оказывать давление на КНДР", - сказал представитель Северной Кореи.
3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.
Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно.
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