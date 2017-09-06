Франция считает невозможными переговоры о вступлении Турции в ЕС
06.09.2017 04:54
Во Франции считают, что диалог с Турцией продолжать надо, но политическая ситуация в стране делает невозможными переговоры о вступлении в Евросоюз
Фото: EPA
Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер заявил, что нынешняя политическая обстановка в Турции делает невозможным продолжение переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщает RFI.
"Нужно продолжать диалог, но переговоры (о вступлении Турции в ЕС - ред.) приостановлены, их на сегодняшний день просто нет", - заявил Кастанер.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении положить конец переговорам о вступлении Турции в Евросоюз и пообещала обсудить этот вопрос с коллегами по ЕС.
Читайте также: Турция не станет членом ЕС, пока у власти Эрдоган - МИД Германии
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:30
-
вчера
19:36
-
вчера
18:31
-
вчера
16:15
-
вчера
17:39
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 34755
- 28471
- 14652
- 14056
- 9894
Спецпроекты
Новости партнеров