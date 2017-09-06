Франция считает невозможными переговоры о вступлении Турции в ЕС

Во Франции считают, что диалог с Турцией продолжать надо, но политическая ситуация в стране делает невозможными переговоры о вступлении в Евросоюз

Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер заявил, что нынешняя политическая обстановка в Турции делает невозможным продолжение переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщает RFI.



"Нужно продолжать диалог, но переговоры (о вступлении Турции в ЕС - ред.) приостановлены, их на сегодняшний день просто нет", - заявил Кастанер.



Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении положить конец переговорам о вступлении Турции в Евросоюз и пообещала обсудить этот вопрос с коллегами по ЕС.

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