Решение ситуации вокруг КНДР должно быть политическим - глава ООН

Гутерреш считает, что "конфронтационная риторика" может привести к непредвиденным последствиям

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал отказаться от эскалации напряженности вокруг ситуации на Корейском полуострове. Он выразил готовность стать посредником мирного урегулирования ситуации, передает Центр новостей ООН.



Глава ООН призвал власти Северной Кореи не подвергать опасности жизнь миллионов людей, многие из которых и так страдают от голода и разрухи.



Гутерреш считает, что стороны должны вести диалог и переговоры - единственно возможный способ урегулирования. Глава ООН предупредил, что "конфронтационная риторика может привести к непредвиденным последствиям".

"Решение должно быть политическим. Потенциальные последствия военных действий будут ужасающими", - сказал Гутерреш.

4 сентября военные Южной Кореи заявили, что КНДР готовится к новым ракетным пускам: "есть признаки", что будет испытана межконтинентальная баллистическая ракета.

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