В США разбился истребитель Нацгвардии
06.09.2017 07:14
Спасатели ведут операцию по поиску пилота
Фото: скриншот видео
В штате Аризона в 03:00 разбился истребитель F-16 Национальной гвардии. Об этом говорится сообщении части 162-го авиакрыла Национальной гвардии в Facebook.
Инцидент произошел примерно в 32 км к северо-западу от Саффорда. Спасатели ведут операцию по поиску пилота.
Военно-воздушные силы собрали временный совет безопасности для расследования происшествия.
10 августа у побережья Флориды потерпел крушение истребитель F-5N Tiger II.
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