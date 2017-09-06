В США разбился истребитель Нацгвардии

Спасатели ведут операцию по поиску пилота

В штате Аризона в 03:00 разбился истребитель F-16 Национальной гвардии. Об этом говорится сообщении части 162-го авиакрыла Национальной гвардии в Facebook.

Инцидент произошел примерно в 32 км к северо-западу от Саффорда. Спасатели ведут операцию по поиску пилота.

Военно-воздушные силы собрали временный совет безопасности для расследования происшествия.

10 августа у побережья Флориды потерпел крушение истребитель F-5N Tiger II.

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