Запуск ракеты-носителя Ariane-5 со спутниками не состоялся

Запуск ракеты-носителя Ariane-5 перенесен на неопределенное время

Старт ракеты-носителя Ariane-5 с двумя спутниками на борту, намеченный на 01:00 6 сентября с космодрома Куру во Французской Гвиане, не состоялся. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Судя по трансляции в прямом эфире французской компании Arianespace, по истечении обратного отсчета времени ракета не поднялась в воздух.

Это должен был быть пятый запуск ракеты-носителя. Причина его отмены пока не называется. Позже Arianespace официально сообщила, что старт перенесен на неопределенное время.

На орбиту должны были быть выведены два телекоммуникационных спутника - Intelsat 37e оператора Intelsat и BSAT-4a, принадлежащий японскому спутниковому оператору B-SAT.

29 июня с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно была запущена ракета-носитель Европейского космического агентства Ariane 5 ECA - на геостационарную орбиту выведено два тяжелых телекоммуникационных спутника Hellas Sat 3-Inmarsat S EAN и индийский GSAT-17.

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