Опрос: больше всего в свою страну верят немцы, меньше - итальянцы

59% жителей ФРГ полагают, что Германия развивается в правильном направлении, итальянцы менее оптимистичны - только 13% верят в свою страну

Немцы оценивают будущее своей страны гораздо более оптимистично, чем многие другие европейцы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно результатам опроса фонда Бертельсмана, обнародованным 6 сентября, 59% жителей ФРГ полагают, что Германия развивается в правильном направлении. В Италии этот показатель самый низкий, он составляет лишь 13%, в Великобритании - 31% , во Франции - 36%.

Значительно менее позитивно немцы смотрят на развитие Европейского Союза. Почти три четверти респондентов, 72%, не считают направление, в котором движется ЕС, верным.

Только в Италии жители настроены еще более критично, чем в Германии - 83%. В целом же по Евросоюзу такого же мнения придерживаются 66% жителей.

"Если говорить о политической ориентации немцев, то они избегают крайностей: большинство, а это 80%, причисляют себя к политическому центру. Во Франции такой ответ дали 51% опрошенных, а в целом по ЕС - 66%.

28 августа сообщалось, почти каждый третий избиратель в Германии собирается проголосовать на парламентских выборах с помощью голосования по почте

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