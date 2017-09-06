Саудовская Аравия отвергла предложение Ирана улучшить отношения

В Саудовской Аравии тогда готовы будут улучшить отношения с Ираном, когда страна изменит политику и будет уважать международное право

В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии отвергли заявления Ирана о возможности улучшения отношений после завершения хаджа - ежегодного паломничества к расположенным в Саудовской Аравии святынь ислама. Об этом сообщает Радио свобода.

"Если Иран хочет иметь хорошие отношения с Саудовской Аравией, он должен изменить свою политику, он должен уважать международное право... Мы не видим, что они (власти Ирана - ред.) серьезно относятся к желанию быть хорошим соседом", - заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

На этой неделе лидер иранской организации по хаджа Али Гази-Аскар поблагодарил Саудовскую Аравию за успешное паломничество и предположил, что это может открыть путь к переговорам по другим вопросам. Гази-Аскар заявил также, что хадж дал возможность обеим сторонам "решить двусторонние вопросы в других сферах", а министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предположил, что после хаджа возможные дипломатические визиты.

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