Вашингтон не выйдет из ядерной сделки с Ираном - посол США в ООН

Никки Хейли заверила, что Соединенные Штаты не отказываются от сделки, если та продолжит гарантировать безопасность

Соединенные Штаты не выходят из ядерного соглашения 2015 года с Ираном. Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли, сообщает Радио Свобода.

"Если президент (президент США Дональд Трамп, - ред.) решит не удостоверяться в соответствии действий Ирана положениям соглашения, это не означает, что Соединенные Штаты отказываются от него. Мы останемся преданными сделке, если она защитит безопасность США", - сказала она.

Администрация Трампа уже дважды подтверждала соблюдения Ираном ядерного соглашения.

По американским законом Госдепартамент обязан сообщать Конгресса каждые 90 дней, выполняет ли Иран ограничения по ядерной деятельности, которое соглашение предусматривает в обмен на ослабление международных санкций. Следующий срок отчета наступает в октябре.

Если к тому времени Соединенные Штаты найдут признаки нарушений со стороны Тегерана, это может обострить ядерную проблему. Если Конгресс США введет новые санкции в отношении Ирана, ядерное соглашение может потерпеть неудачу.

15 августа 2017 года сообщалось, что Иран угрожает выходом из ядерного соглашения в случае дальнейшей политики санкций США против страны.

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