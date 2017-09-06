Глава минобороны Британии: Ключ к решению угрозы КНДР - у Китая

Военачальники самых влиятельных стран Запада уверены, что в ситуации с усиленной милитаризацией Северной Кореи нужно "выжать всё" из дипломатии

Ключевую роль в деэскалации напряженности на Корейском полуострове должен сыграть Китай: эта страна может использовать многие рычаги влияния, чтобы КНДР отказалась от ракетно-ядерной программы. Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, пишет агентство Reuters.

"Ключи (к решению конфликта, - ред.) - у Китая, так как нефть в Северную Корею течет из Китая... У Пекина есть не только влияние, но и множество рычагов, которые нужны, чтобы изменить поведение Пхеньяна", - заявил он на Радио Би-би-си.

По словам Фэллона, он с американским коллегой Джеймсом Мэттисом и другими топ-чиновниками влиятельных стран Запада "предельно уверены, что нужно выжать всё из дипломатических путей", чтобы взять ситуацию с ракетно-ядерной программой КНДР под контроль.

"..Это означает, что следующие несколько дней нужно очень плотно поработать в Нью-Йорке, чтобы получить новую резолюцию ООН. Нужно удостовериться, что санкции должным образом внедрены. В первую очередь это значит, что нужно сильнее надавить на Китай, чтобы он обуздал своего соседа", - подытожил глава Минобороны Великобритании.

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Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы мощностью до 100 кт. Китай снова " сурово осудил " ядерные испытания Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно".





Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили , что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.





5 сентября Трамп одобрил поставки оружия Южной Корее "на миллиарды долларов", КНДР пригрозила США новыми "подарками", а Путин заявил , что северокорейцы "траву есть будут", но от милитаризации не откажутся.









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