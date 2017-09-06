Глава минобороны Британии: Ключ к решению угрозы КНДР - у Китая
Ключевую роль в деэскалации напряженности на Корейском полуострове должен сыграть Китай: эта страна может использовать многие рычаги влияния, чтобы КНДР отказалась от ракетно-ядерной программы. Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, пишет агентство Reuters.
"Ключи (к решению конфликта, - ред.) - у Китая, так как нефть в Северную Корею течет из Китая... У Пекина есть не только влияние, но и множество рычагов, которые нужны, чтобы изменить поведение Пхеньяна", - заявил он на Радио Би-би-си.
По словам Фэллона, он с американским коллегой Джеймсом Мэттисом и другими топ-чиновниками влиятельных стран Запада "предельно уверены, что нужно выжать всё из дипломатических путей", чтобы взять ситуацию с ракетно-ядерной программой КНДР под контроль.
"..Это означает, что следующие несколько дней нужно очень плотно поработать в Нью-Йорке, чтобы получить новую резолюцию ООН. Нужно удостовериться, что санкции должным образом внедрены. В первую очередь это значит, что нужно сильнее надавить на Китай, чтобы он обуздал своего соседа", - подытожил глава Минобороны Великобритании.
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