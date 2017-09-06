В США математики открыли необычное число
В США математики открыли самое большое обобщенное число Ферма, которое содержит 6 миллионов 253 тысячи 210 знаков. Об этом сообщает The Register.
Найденное число равно 9194441048576 + 1 и в списке самых больших простых чисел находится на 12-м месте.
Математики обнаружили его в рамках проекта распределенных вычислений PrimeGrid на компьютере Сильвануса Циммермана из команды Aggie the Pew.
Проверка подтвердила правильность результата Циммермана. Обобщенное число Ферма представляется в виде a2n + b2n, число 9194441048576 + 1 стало первым таким числом для n = 20.
Читайте также: Мальчик получил выше балл в тесте на IQ, чем Эйнштейн и Хокинг
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:24
-
12:02
-
11:45
-
11:34
-
10:59
Новости партнеров
- 35304
- 28707
- 18322
- 14613
- 10410