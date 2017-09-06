В США математики открыли необычное число

Найденно самое большое обобщенное число Ферма, которое содержит 6253210 знаков

В США математики открыли самое большое обобщенное число Ферма, которое содержит 6 миллионов 253 тысячи 210 знаков. Об этом сообщает The Register.

Найденное число равно 9194441048576 + 1 и в списке самых больших простых чисел находится на 12-м месте.

Математики обнаружили его в рамках проекта распределенных вычислений PrimeGrid на компьютере Сильвануса Циммермана из команды Aggie the Pew.

Проверка подтвердила правильность результата Циммермана. Обобщенное число Ферма представляется в виде a2n + b2n, число 9194441048576 + 1 стало первым таким числом для n = 20.

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