Трамп-младший расскажет о контактах с РФ в Сенате США
7 сентября Дональд Трамп-младший расскажет на заседании юридического комитета Сената США о контактах избирательной команды Дональда Трампа-старшего с представителями России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на членов комитета.
Впервые по вопросу контактов с РФ на комитете выступит кто-то непосредственно из окружения Трампа. Трамп-младший также будет первым из участников встречи с российским адвокатом в Трамп-Тауэр, кто выступит перед Сенатом.
Впоследствии члены комитета надеются пообщаться на эту тему с экс-руководителем предвыборной кампании Полом Манафортом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.
В июле СМИ сообщили о встрече сына Трамп в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет - также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие. Вскоре после публикации в Белом доме заявили, что на встрече говорили о проблеме с запретом на усыновление детей из РФ и законе Магнитского.
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