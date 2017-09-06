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Трамп-младший расскажет о контактах с РФ в Сенате США

06.09.2017 15:28
Впервые по вопросу контактов с РФ на комитете выступит кто-то непосредственно из окружения Трампа
Трамп-младший расскажет о контактах с РФ в Сенате США
Дональд Трамп-младший (фото - ЕРА)

7 сентября Дональд Трамп-младший расскажет на заседании юридического комитета Сената США о контактах избирательной команды Дональда Трампа-старшего с представителями России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на членов комитета.

Впервые по вопросу контактов с РФ на комитете выступит кто-то непосредственно из окружения Трампа. Трамп-младший также будет первым из участников встречи с российским адвокатом в Трамп-Тауэр, кто выступит перед Сенатом. 

Впоследствии члены комитета надеются пообщаться на эту тему с экс-руководителем предвыборной кампании Полом Манафортом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В июле СМИ сообщили о встрече сына Трамп в 2016 году с российским юристом Натальей Весельницкой якобы ради получения компромата на кандидата-демократа Хиллари Клинтон. Встреча не была тет-а-тет - также в ней принимали участие зять Трампа Джаред Кушнер, политтехнолог Пол Манафорт и другие. Вскоре после публикации в Белом доме заявили, что на встрече говорили о проблеме с запретом на усыновление детей из РФ и законе Магнитского. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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